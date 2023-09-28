WSJ: конфликт на Украине не кончится скоро

The Wall Street Journal полагает, что конфликт на Украине не закончится скоро.

Причина – устаревшая военная доктрина Запада, которая не отвечает реалиям на поле боя, приводит ТАСС позицию издания. "Технологическая революция", произошедшая в военной сфере во время боевых действий в бывшей республике СССР, "поставила под вопрос эффективность базовых принципов американской военной доктрины".

Напомним, ранее выяснилось, что у солдат ВСУ часто ломается западная техника, потому что они толком не умеют с ней обращаться – их не особо-то этому учат. Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени. Западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall часто ломаются из-за неправильного использования. Обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.