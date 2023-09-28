28 Сентября 2023
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Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

На Ямале открыли пункты сбора помощи для погорельцев из Салехарда

Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от пожара в Салехарде открыли в Аксарке. Пункт сбора расположен по адресу Советская, 16, сообщает "Север Пресс".

Также сбор одежды, продуктов и предметов быта для погорельцев организовала общественная организация "Горячие сердца Ямала". Центр приёма расположен с торца здания по адресу Республики, 98. Пункт будет работать до 29 сентября с 16.00 до 18.00.

Девять жильцов горевшего дома заселили в гостиницу "Обь", в их числе два ребенка пяти и 10 лет. Их обеспечат принадлежностями для учебы. Определен размер матпомощи погорельцам — по 50 000 рублей на семью, по 20 000 для одиноко проживающих.

Напомним, в пожаре погибли три человека, один пострадал. Личности погибших установлены. Погибли 51-летняя, 32, и 31-летняя жительницы дома. Пострадавший - мужчина, он находился в одной квартире с погибшими женщинами.

Прокуратура ЯНАО организовала проверку в связи с пожаром в Салехарде. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: пожар, уголовное дело, женщины, гибель, деревянный жилой дом


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