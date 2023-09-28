Такер Карлсон: Христиан преследуют на Украине, а не в России

28 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Украина
Фото: пресс-служба УПЦ

Такер Карлсон: Христиан преследуют на Украине, а не в России

Христиан преследуют на Украине, а не в России, но на Западе этого не видят. Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон, выступая в Кливленде (штат Огайо).

Он подчеркнул, что ситуацию в той или иной стране нужно оценивать по тому, как там складывается жизнь у христиан.

"Одна из этих стран только что арестовала группу священников и закрыла церкви с помощью политической полиции и армии. И это была не Россия", – сказал Карлсон.

Ранее он заявил, что украинский режим зверствует в отношении православных христиан. А свобода вероисповедания и слова на Украине работают лишь до тех пор, пока человек согласен с режимом.

"Если ты вдруг заикнулся против "правильной" точки зрения, то ты летишь за решетку. Такая вот свобода! Делай, что говорят, иначе сядешь", - сказал журналист.

Карлсон отмечает, что Церковь по факту запрещена на Украине, а действия Зеленского по отношению к УПЦ "абсолютно позорны". Но США это финансируют.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поблагодарил Карлсона за то, что тот говорит о гонениях на Церковь.

Официально Церковь на Украине не запрещена, но во многих регионах ее деятельность запрещена местными властями, а храмы захватываются боевиками и "переводятся" в раскол на фиктивных собраниях прихожан.

Теги: украина, церковь, УПЦ, Такер Карлсон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети