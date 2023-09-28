Такер Карлсон: Христиан преследуют на Украине, а не в России

Христиан преследуют на Украине, а не в России, но на Западе этого не видят. Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон, выступая в Кливленде (штат Огайо).

Он подчеркнул, что ситуацию в той или иной стране нужно оценивать по тому, как там складывается жизнь у христиан.

"Одна из этих стран только что арестовала группу священников и закрыла церкви с помощью политической полиции и армии. И это была не Россия", – сказал Карлсон.

Ранее он заявил, что украинский режим зверствует в отношении православных христиан. А свобода вероисповедания и слова на Украине работают лишь до тех пор, пока человек согласен с режимом.

"Если ты вдруг заикнулся против "правильной" точки зрения, то ты летишь за решетку. Такая вот свобода! Делай, что говорят, иначе сядешь", - сказал журналист.

Карлсон отмечает, что Церковь по факту запрещена на Украине, а действия Зеленского по отношению к УПЦ "абсолютно позорны". Но США это финансируют.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поблагодарил Карлсона за то, что тот говорит о гонениях на Церковь.

Официально Церковь на Украине не запрещена, но во многих регионах ее деятельность запрещена местными властями, а храмы захватываются боевиками и "переводятся" в раскол на фиктивных собраниях прихожан.