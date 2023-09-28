Нагорный Карабах прекращает существование – указ главы республики

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцаха) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования этого административного образования с 1 января 2024 года. Все государственные учреждения республики будут распущены.

В тексте указа поясняется, что решение о ликвидации республики связано с "создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики".

В документе указывается, что жителям Карабаха, включая военных, сложивших оружие, будет обеспечен "свободный, добровольный и беспрепятственный проезд" по Лачинскому коридору.

"Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе", - говорится в документе.