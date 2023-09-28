В Челябинске суд избрал меру пресечения двум обвиняемым по делу о похищении мигранта

Суд в Челябинске избрал меру пресечения двум жителям Копейска, обвиняемым в похищении человека и разбое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, 18-летнего местного жителя заключили под стражу до 26 ноября. 17-летний уроженец Копейска отправлен под домашний арест на этот же срок.

По уголовному делу о похищении мигранта и разбое задержаны четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, летом обвиняемые похитили мужчину и, удерживая его против воли в автомобиле, вывезли в лес. К мужчине применяли насилие и угрожали оружием, а также связывали веревкой. Потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения. Мотивом совершения преступлений послужил конфликт между одним из 18-летних обвиняемых и потерпевшим из-за ревности.