28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Осужденный в Нидерландах нападающий ФК "Урал" вернулся в Екатеринбург

Нападающий ФК "Урал" Рай Влут вернулся в Екатеринбург из Нидерландов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, почти четыре месяца форвард провел в этой стране, дальнейшее восстановление он продолжит на Урале. Сейчас игрок работает по индивидуальной программе с реабилитологом.

Напомним, Влут получил травму еще в мае. Он перенес операцию на голеностопе, после которой предусмотрена длительная реабилитация. В команде выразили надежду, что футболист выйдет на поле в осенней части чемпионата России.

Стоит отметить, что в Нидерландах Рай Влут приговорен к тюремному заключению за смертельное ДТП. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы. Однако президент екатеринбургской команды Григорий Иванов заявлял, что нападающий все равно будет играть за "Урал".

Теги: Влут, Урал, возвращение, Екатеринбург


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