Более половины населения Карабаха сбежали в Армению

Из Нагорного Карабаха в Армению к утру 28 сентября перебрались уже более 65 тыс. человек – это почти две трети армянского населения непризнанной республики. Динамика такова, что каждый день в Армению прибывают десятки тысяч жителей Карабаха, при этом Ереван решает вопрос о предоставлении жилья пока только для десятой части прибывших. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова принять до 40 тыс. карабахских семей.