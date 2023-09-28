28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд арестовал дебошира из Кольцово на трое суток

В аэропорту Екатеринбурга задержан агрессивный дебошир. Мужчине назначен арест.

Как сообщили Накануне.RU в линейном отделе МВД России в аэропорту Кольцово, в дежурную часть поступил сигнал, что на пункте пограничного контроля один из пассажиров громко выражается нецензурной бранью и никак не реагирует на замечания. Прибывшие силовики задержали 44-летнего жителя Камышловского района. Выяснилось, что при прохождении пограничного контроля уралец устроил скандал.

Агрессивного мужчину доставили в дежурную часть и составили на него административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил нарушителю арест на трое суток.

Напомним, недавно в екатеринбургском аэропорту Кольцово житель Хабаровска публично оскорблял таможенника и бросал в него деньгами. Теперь против нарушителя возбуждено уголовное дело.

Теги: Кольцово, дебошир, аэропорт, арест


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