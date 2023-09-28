Минпросвещения включит в учебные планы обучение езде на электросамокатах

Минпросвещения включит в учебные планы обучение правилам использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в части получения базовых знаний и основ безопасного движения на электросамокатах. Об этом написал сенатор Артем Шейкин.

Его статья была снова посвящена урегулированию проблемы электросамокатов. За последние три года наблюдается большой рост аварий c участием СИМ - в 7 раз. Наблюдается и семикратное увеличение числа раненых - со 147 до 976 человек, а число погибших возросло в три раза - с 7 до 19. В первой половине 2023 года число аварий выросло еще на 56%. Эти данные призывают скорее решить вопрос с движением СИМ, уверен сенатор.

Совместно с Минтрансом уже разработана дорожная карта мероприятий до 2026 года, направленных на регулирование и развитие СИМ, она находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Разработан и направлен на отзыв в Правительство РФ законопроект о регулировании сферы электросамокатов. К самокатчикам предъявят требования, увеличат штрафы, будет создан федеральный реестр электросамокатов и их владельцев, а также пользователей. Скорость самокатов и их путь будут отслеживаться. За превышение скорости при использовании СИМ будет штраф до 5 тыс. рублей;

Что касается включения электросамокатов в учебные планы, то автор проекта "Семейное образование" Игорь Чапковский отмечает, что Минпросвещения только добавляет что-то в учебные планы, но практически никогда ничего из них не исключает, в результате чего они постоянно увеличиваются.