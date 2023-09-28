Минпросвещения включит в учебные планы обучение езде на электросамокатах

28 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минпросвещения включит в учебные планы обучение езде на электросамокатах

Минпросвещения включит в учебные планы обучение правилам использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в части получения базовых знаний и основ безопасного движения на электросамокатах. Об этом написал сенатор Артем Шейкин.
Читайте также:

Его статья была снова посвящена урегулированию проблемы электросамокатов. За последние три года наблюдается большой рост аварий c участием СИМ - в 7 раз. Наблюдается и семикратное увеличение числа раненых - со 147 до 976 человек, а число погибших возросло в три раза - с 7 до 19. В первой половине 2023 года число аварий выросло еще на 56%. Эти данные призывают скорее решить вопрос с движением СИМ, уверен сенатор.

Совместно с Минтрансом уже разработана дорожная карта мероприятий до 2026 года, направленных на регулирование и развитие СИМ, она находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Разработан и направлен на отзыв в Правительство РФ законопроект о регулировании сферы электросамокатов. К самокатчикам предъявят требования, увеличат штрафы, будет создан федеральный реестр электросамокатов и их владельцев, а также пользователей. Скорость самокатов и их путь будут отслеживаться. За превышение скорости при использовании СИМ будет штраф до 5 тыс. рублей;

Что касается включения электросамокатов в учебные планы, то автор проекта "Семейное образование" Игорь Чапковский отмечает, что Минпросвещения только добавляет что-то в учебные планы, но практически никогда ничего из них не исключает, в результате чего они постоянно увеличиваются.

Теги: обучение, электросамокаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети