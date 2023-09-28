В Югре участвовавшие в СВО сироты получат жилье в приоритетном порядке

Депутаты думы Югры утвердили право сирот, участвовавших в специальной военной операции, получить жилье в приоритетном порядке относительно сирот, не участвовавших в СВО.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения нужны для приведения окружного закона в соответствие с федеральным, устанавливающим преимущественное право на обеспечение жильем сирот, принимавших участие в специальной военной операции, перед другими детьми из профильного списка. По состоянию на 1 июня 2023 г., в Югре нет сирот – участников СВО, у которых нет жилья.

Отметим, в конце августа выяснилось, что в России в детских домах находится в общей сложности 55 тыс. детей. 35 тыс. из них остались без попечения родителей – сироты, чьи родители умерли, лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы и т.д. Таких детей можно взять под опеку или усыновить. Остальные – а это 36% или 20 тыс. – находятся в госучреждениях по заявлению родителей, не лишенных своих прав. Таких детей нельзя забирать в приемную семью. Представители благотворительных фондов, занимающихся проблемами сирот, говорят, что таких "отказников" в реальности может быть значительно больше трети, но об этом власти стараются не говорить, особенно на фоне постоянной риторики о необходимости увеличения рождаемости и пропаганды семьи как главной ценности.