В деле об изнасиловании детей в спецшколе №124 появился еще один обвиняемый

В деле о надругательствах над воспитанниками спецшколы №124 в Екатеринбурге появился еще один обвиняемый. Теперь в этом статусе три фигуранта в возрасте до 16 лет. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат, представляющий интересы пострадавшей стороны, Георгий Краснов.

По его словам, пока речь не идет об обвинении в сторону педагогов спецучреждения. Прежде всего нужно завершить процесс над подростками, после чего следствие возьмется за взрослых. Под особым внимание уже бывший директор школы Наталья Поддубная, которая, со слов воспитанников, якобы знала о происходящем, покрывала педагогов и даже позволила сбежать одному из подозреваемых подростков. Интересно, что сейчас она устроилась в "золотую" школу №106 в Екатеринбурге учителем географии.

Дети также указывают на учителя физкультуры Клочкова, который якобы и придумал насиловать детей в качестве наказания. По прошлым рассказам воспитанников, он позволял приходящим подросткам издеваться подобным образом над провинившимися детьми. Сам же в "наказании" участие не принимал. Рассказали пострадавшие и о замдиректора по режиму в спецшколе Касьянове, который якобы трогал несовершеннолетних в определенных местах, однако это только предстоит доказать.

Сейчас в деле также фигурирует два потерпевших: ребенок, подвергшийся изнасилованию и ребенок, которого заставили насиловать первого.

Открытым остается вопрос об ответственности для уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Одним из первых эту тему поднял выпускник спецучилища в Рефтинском Артем Кардапольцев, ставший одной из жертв насилия в скандальной истории 2016 года. По его словам, детский омбудсмен не то что не помог, но сделал ситуацию в его школе только хуже. Уже взрослый парень обратился к главе СК РФ с просьбой разобраться в деле спецшколы №124,и обратить внимание на Морокова.

Сам же омбудсмен при проверке не обнаружил в спецшколе №124 ничего подозрительного. Более того, пока адвокаты пытались добиться освобождения несовершеннолетнего и возвращения домой, Мороков настоял на том, чтобы 12-летнего мальчика после пережитого насилия вернули обратно в спецшколу.