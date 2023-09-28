Более 70% получивших ипотеку уже платят по кредитам больше половины зарплаты

Названа доля получивших ипотеку россиян, которые тратят на обслуживание кредитов более половины зарплаты.

Во втором квартале 2023 г. 71,7% выданной ипотеки пришлись на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов больше половины своего дохода, сообщила РБК директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 50%.

Напомним, летом побит новый рекорд по банкротству россиян. За шесть месяцев текущего года таковыми признали 163 тыс. граждан. Это количество на треть больше, за аналогичный период 2022 г. Тенденцию объяснили закредитованностью населения и развитием института финансовой несостоятельности. Проблемы с выплатами по кредитам в стране имеют около 9 млн человек. За первое полугодие в абсолютном выражении по количеству граждан, которые суды признали банкротами, стали Московская область (7,97 тыс.) и Москва (7,75 тыс.). Далее идут Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.). В 96,5% несостоятельности признаются сами россияне, оставшиеся — конкурсные кредиторы и ФНС

В середине сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что рынок ипотеки на 1 сентября вырос примерно на 30% год к году, ускорение роста идет в том числе за счет льготных кредитов, их число растет.

"Также нас беспокоит, что в ипотеку вовлекаются рискованные группы клиентов. За два года вдвое выросла выдача ипотеки людям, у которых на кредиты уходит 80% доходов", - рассказала Набиуллина журналистам.

Позже российские банки попросили дать им возможность повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной – до 14-15% вместо 2-8%. Как заявил вице-президент Ассоциации Алексей Войлуков, банки должны быть застрахованы, так как "если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещения, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут".