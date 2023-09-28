Прокуратура проводит проверку взрыва газа в тюменской пятиэтажке

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту взрыва газа в доме по ул. Геологоразведчиков № 34, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Владислав Московских поручил прокурору Тюмени установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также проконтролировать размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи.

Также прокурор области взял на личный контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту отделом полиции № 5 УМВД России по Тюмени. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.