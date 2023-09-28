Канадский премьер-министр извинился перед миром за чествование ветерана-нациста в парламенте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения от имени парламента страны за "глубоко постыдный" инцидент с приглашением украинского нациста в парламент и овации в его адрес. Это произошло во время визита в страну Владимира Зеленского.

"Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, кто был в парламенте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, хотя мы сделали это, не осознавая контекста", - сказал Трюдо журналистам

Также Трюдо извинился перед Зеленским и украинской делегацией, которые попали в "неудобное положение". Хотя Зеленский-то явно осознавал контекст происходящего и сам стоя аплодировал ветерану СС. Канадский премьер при этом выразил сожаления по поводу того, что эта "вопиющая ошибка политизируется Россией".

Напомним, после выступления в парламенте Канады Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гуньку, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунька служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом.

Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.