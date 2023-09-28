Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти женщины после пластической операции в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о собранных доказательствах и результатах судебного рассмотрения уголовного дела о смерти женщины после пластической операции в челябинском медцентре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, женщина обратилась в клинику для коррекции фигуры. До поступления в медцентр она сдала анализы и прошла ряд обследований, результаты которых направила в "Медеор". При поступлении в клинику ее также обследовали и не выявили никаких острых и хронических заболеваний и противопоказаний. 19 ноября 2020 года женщину прооперировали. На следующие сутки после операции у пациентки поднялась высокая температура, затем появились боли в грудной клетке, и ей стало сложно дышать. Когда состояние ухудшилось, женщину перевели в городскую больницу.

Рентгенография выявила у женщины пневмоторакс. В больнице убрали лишний воздух из легкого, при этом одышка у нее чуть уменьшилась. Однако состояние оставалось тяжелым и в ночь на 23 ноября она умерла.

В заключительном диагнозе судебно-медицинского исследования говорится, что причиной смерти женщины следует считать обширные некрозы подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер; множественные серомы передней стенки живота с геморрагическим содержанием.

По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело. Однако в феврале 2023 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Родственники обратились в суд и просили взыскать с медцентра компенсацию морального вреда, а также сумму на захоронение и расходы за некачественную пластическую операцию. Суд посчитал исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению. С медицинского центра "Медеор" взыскали в пользу дочери женщины и ее супруга по 800 тыс. рублей в качестве морального вреда и судебные расходов. С ГКБ №6 в пользу дочери и супруга умершей по 200 тыс. рублей в качестве морального вреда и судебные расходы. также с "Медеора" взыскали расходы на погребение в размере 164 тыс. рублей и расходы за медицинское вмешательство в размере 123,5 тыс. рублей.