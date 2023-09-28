Прокурор ХМАО высказался о социализации бывших заключенных

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин на заседании думы Югры, анонсируя изменения условий социализации людей, вышедших из колоний, прокомментировал эффективность уже существующих профильных мероприятий.

"В целом, мероприятия проходят эффективно. Об этом говорит статистика. Она достоверна", - сказал Ботвинкин.

Количество преступлений, совершенных ранее судимыми, снизилось незначительно. Это говорит о том, что уже запущенная работа эффективна, но требуются дополнительные меры, считает прокурор Югры.