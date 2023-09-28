28 Сентября 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Руслан Кухарук

Дом в Тюмени, где ночью взорвался газ, признан зоной вероятной ЧС

Глава Тюмени Руслан Кухарук провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности из-за взрыва газа в доме по ул. Геологоразведчиков, 34. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Дом признан зоной вероятной ЧС. В ближайшие часы вокруг него выставят ограждение. Обслуживающая организация ЖСК-17 организует проведение обследования строительных конструкций дома и представит соответствующее заключение в комиссию. Для обследования также будет привлечена специализированная организация, она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей.

Геологоразведчиков 34, взрыв газа(2023)|Фото: Руслан Кухарук

На данный момент доступ жителей в подъезды № 5 и № 6 полностью перекрыт. Всего в доме восемь подъездов. Также ЖСК-17 сегодня предстоит принять срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей, подготовить план мероприятий по восстановлению общего имущества многоквартирного дома.

По словам главы города, сегодня в 18.00 пройдет собрание с жильцами.

Геологоразведчиков 34, взрыв газа(2023)|Фото: Руслан Кухарук

Напомним, хлопок газа произошел в квартире № 74 пятиэтажного дома 1971 года постройки сегодня, около часа ночи. Один человек пострадал. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Пациент был переведен в ОКБ №1, в настоящее время находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Взрыв газа на ул. Геологоразведчиков, 34 в Тюмени(2023)|Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ориентировочно в доме проживает 248 человек. Сейчас дом отключен от всех ресурсов. Ограничен доступ людей в квартиры. Охрану общественного порядка обеспечивает УМВД. Ночью было эвакуировано 204 человека, в том числе 39 детей. 68 человек приняли решение временно заселиться в гостиницы, которые предложила администрация города Тюмени. Остальные предпочли поселиться у родственников.

Теги: Геологоразведчиков 34, взрыв газа


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Развитие сюжета:

Ранее 28.09.2023 08:48 Мск Прокуратура проводит проверку взрыва газа в тюменской пятиэтажке

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Ранее 28.09.2023 07:58 Мск Врачи оценили состояние пострадавшего при взрыве газа в Тюмени

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