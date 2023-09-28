Уралец заплатит компенсацию за пощечину своей дочери

Житель Среднего Урала заплатит компенсацию за то, что влепил пощечину собственной дочери.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в Краснотурьинске, где ребенок оказался заложником конфликта родителей, переживавших развод. Вечером 14 декабря 2022 года в ходе ссоры в пиццерии мужчина ударил по щеке 14-летнюю дочь. Поводом стало то, что девочка поддерживала мать и дерзко ответила отцу. Однако та не растерялась и обратилась за медицинской помощью в больницу, где зафиксировали ушиб.

В январе этого года мужчину привлекли к административной ответственности по статье "Побои". Мать девочки подала иск в Краснотурьинский городской суд о компенсации морального вреда в 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу подростка 10 тысяч рублей.

Решение было обжаловано в Свердловском областном суде, а там посчитали эту сумму несоразмерной страданиям ребенка. В итоге компенсация была увеличена. Отец должен выплатить дочери 30 тысяч рублей.