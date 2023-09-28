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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/vladislav_fomenko86

В Югре вручили удостоверение депутату, получившему мандат погибшего Колодича

Спикер думы Югры Борис Хохряков вручил новому депутату окружной думы Владиславу Фоменко удостоверение и нагрудный знак, свидетельствующие о его статусе.

Церемония состоялась на первом после отпуска депутатов заседании окружного парламента. Фоменко получил мандат, который освободился после смерти парламентария Александра Колодича. Решение о передаче приняла летом избирательная комиссия Югры.

Владислав Фоменко(2023)|Фото: vk.com/vladislav_fomenko86

Напомним, тело 58-летнего депутата с ножевым ранением обнаружили утром 12 июня 2023 г. в подвале частного дома в поселке Сосенском в Новой Москве. Пострадала и супруга политика, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Подозреваемый – 39-летний рабочий, который помогал семье в уходе за приусадебным участком, с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан. Мужчина, уроженец одной из южных республик, назвал причиной убийства то, что он и депутат "поругались": садовник ударил депутата ножом, на крики пришла жена, тогда подозреваемый напал и на нее. После он присыпал землей тело мужчины в подвале и скрылся.

Теги: Владислав Фоменко, Александр Колодич, депутат


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