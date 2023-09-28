Жители Уктуса создали петицию против строительства исправцентра у школы

Жители Уктуса, выступающие против открытия исправительного центра у школы, создали петицию. Горожане уверены, что размещение объекта ГУФСИН негативно скажется на районе и будет нести опасность для местных детей и подростков.

Напомним, что исправительный центр для заключенных хотят построить в центре жилого сектора на Просторной, 1, недалеко от школ №131 и №6. Рядом в скором времени также будут находиться еще одна школа, детский сад и техникум.

"В таких центрах отбывают наказание осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, но ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, и им будет разрешен выход за территорию этого исправительного учреждения, то размещение этого заведения крайне опасно для жителей, особенно для детей и подростков, которые ежедневно идут вдоль этого здания в школу и техникум, а также негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе", - говорится в петиции.

Местные жители, родители и ученики школы и техникума "Рифей" настаивают на запрете перепрофилирования здания санатория в исправительное учреждение с осужденными. Петиция уже собрала 500 голосов.

Напомним, что вчера на место сбора недовольных граждан приехала полиция. Сотрудники УМВД упрекнули толпу из примерно 20 человек в организации "несанкционированного мероприятия" и увезли в отделение особо активную пенсионерку.