28 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Жители Уктуса создали петицию против строительства исправцентра у школы

Жители Уктуса, выступающие против открытия исправительного центра у школы, создали петицию. Горожане уверены, что размещение объекта ГУФСИН негативно скажется на районе и будет нести опасность для местных детей и подростков.

Напомним, что исправительный центр для заключенных хотят построить в центре жилого сектора на Просторной, 1, недалеко от школ №131 и №6. Рядом в скором времени также будут находиться еще одна школа, детский сад и техникум.

"В таких центрах отбывают наказание осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, но ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, и им будет разрешен выход за территорию этого исправительного учреждения, то размещение этого заведения крайне опасно для жителей, особенно для детей и подростков, которые ежедневно идут вдоль этого здания в школу и техникум, а также негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе", - говорится в петиции.

Местные жители, родители и ученики школы и техникума "Рифей" настаивают на запрете перепрофилирования здания санатория в исправительное учреждение с осужденными. Петиция уже собрала 500 голосов.

Напомним, что вчера на место сбора недовольных граждан приехала полиция. Сотрудники УМВД упрекнули толпу из примерно 20 человек в организации "несанкционированного мероприятия" и увезли в отделение особо активную пенсионерку.

Теги: Уктус, школа, исправительный центр, петиция


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Ранее 27.09.2023 08:50 Мск Полиция "пакует" жителей Уктуса, выступающих против открытия исправительного центра около школы

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