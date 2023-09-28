28 Сентября 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Мощный взрыв в Ташкенте: есть погибший и пострадавшие

В результате мощнейшего взрыва на складе на окраине Ташкента погиб по меньшей мере один человек, сообщается о многочисленных пострадавших от осколков.

Погиб 17-летний юноша, он спал у окна, когда в нем взрывной волной выбило стекло, осколок попал парню в шею. Сообщается о минимум пяти пострадавших детях – их также посекло осколками.

Сильно повреждено здание школы, которое находится в полукилометре от взорвавшегося склада. В близлежащих домах выбиты стекла, также оборваны провода на окрестных опорах ЛЭП, поэтому пропало электроснабжение.

По предварительным данным, взорвался склад компании "Интер Логистика". В МЧС заявили, что причиной взрыва мог быть удар молнии. Также сообщается, что на складе хранились батареи для электромобилей, которые могли взорваться.  

Теги: ташкент, взрыв, склад, пожар


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