Бастрыкин хочет знать, из чего делают шаурму в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с общепитом в столице Урала.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в эфире федерального телеканала вышел сюжет о реализации испорченной мясной продукции в одном из цехов Екатеринбурга. Также в программе были озвучены сведения об оптовой продаже мяса птицы с истекшим сроком годности.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по всем изложенным фактам.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СКР.

Напомним, в августе в Екатеринбурге обнаружили подпольный цех по изготовлению шаурмы из некачественных продуктов. Сообщалось, что просроченная курица поставляется в городские шаурмячные уже полгода. После этого Следственный комитет организовал проверку.