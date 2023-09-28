28 Сентября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин хочет знать, из чего делают шаурму в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с общепитом в столице Урала.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в эфире федерального телеканала вышел сюжет о реализации испорченной мясной продукции в одном из цехов Екатеринбурга. Также в программе были озвучены сведения об оптовой продаже мяса птицы с истекшим сроком годности.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по всем изложенным фактам.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СКР.

Шаурма в лаваше(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в августе в Екатеринбурге обнаружили подпольный цех по изготовлению шаурмы из некачественных продуктов. Сообщалось, что просроченная курица поставляется в городские шаурмячные уже полгода. После этого Следственный комитет организовал проверку.

Теги: шаурма, Бастрыкин, доклад, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2023 09:08 Мск В Екатеринбурге ищут магазины, куда поставляли просроченную шаурму

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