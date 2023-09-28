Врачи оценили состояние пострадавшего при взрыве газа в Тюмени

В Тюмени, в доме по ул. Геологоразведчиков №34 в третьем подъезде на пятом этаже произошел взрыв газа. Сообщение о происшествии в экстренные службы поступило около часа ночи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи.

В департаменте здравоохранения сообщили, что пациент был сперва доставлен в приемное отделение ОКБ №2, где его обследовала мультидисциплинарная бригада врачей. В настоящий момент, по данным депздрава, состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Пациент был переведен в ОКБ №1, в настоящее время находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Жильцы дома сразу после происшествия были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения. Им было предложено временно поселиться в гостинице или у родственников и знакомых. По факту произошедшего, проводится проверка. Во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом.

"Я дал поручение провести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будет принято решение о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по данному адресу. Задача комиссии – помочь людям и организовать дальнейшую работу с этим домом", - сообщил глава города Руслан Кухарук.

Дом обесточен, подача ресурсов прекращена. Обеспечена охрана дома. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего хлопка газовоздушной смеси.

Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года. По данным пресс-службы "Газпром газораспределение Север", в квартире, где взорвался газ, установлена газовая плита. Техническое обслуживание газового оборудование проводилось в соответствии с графиком.