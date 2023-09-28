Байден не в курсе, как избежать возможной остановки работы правительства

Президент США Джо Байден не знает, как предотвратить возможную остановку работы федерального правительства (так называемый шатдаун).

Глава государства, отвечая на вопрос, что можно сделать, чтобы гарантированно избежать шатдауна, сказал, что если бы знал, как быть, то решил бы проблему, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш снова обвинил США в подрыве газопроводов системы "Северный поток" в Балтийском море. Херш приводит два аргумента, почему руководство США выбрало целью атаки именно "Северные потоки": это единственные трубопроводы, по которым можно было нанести удар и потом легко отрицать причастность, а также подрыв газопровода лишал Россию влияния на Германию. По мнению Херша, напрямую подрыв не был связан с ситуацией на Украине.

Журналист ссылается на неназванный источник и пишет, что причастные к подрыву не оставили следов. Никакая значимая информация не вносилась на электронные устройства и не попала в сеть, а бумажные документы были уничтожены после подрыва. По информации Херша, исполнители посылали отчеты только лично главе ЦРУ, и только он доносил информацию до президента США Джо Байдена. Якобы, в ЦРУ очень нервничали из-за неясных формулировок и инструкций Байдена, поскольку это было "шагом в сторону третьей мировой войны".