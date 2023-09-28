28 Сентября 2023
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Фото: Администрация Сургута

В 2024 году в Москве начнется тестирование доставки дронами

Власти Москвы рассчитывают запустить тестирование полетов беспилотных летательных аппаратов для доставки еды и посылок в 2024 году.

Как сообщил замгендиректора "Центра управления городской аэромобильностью" Андрей Аникин, планируется начать тестирование социальных и коммерческих сервисов с привлечением заказчиков. В настоящее время есть временный диспетчерский центр, разварачиваются четыре взлетно-посадочные площадки, которые будут предназначены для полетов беспилотных авиасистем взлетной массой менее 30 кг.

На втором этапе планируется тестировать дроны и более тяжелого класса. Полетная зона в Зеленограде будет площадью 1600 га, численность населения в ней составляет 186 тыс. Высота полетов будет ограничена 150 м. Предполагается, что в небе над данной территорией будут летать различные модели дронов — UVL Robotics, Glory Air, "Геоскан", Fixar и других компаний.

Проработаны шесть сценариев полетов — для доставки продуктов питания, посылок, готовой еды, мониторинга состояния вышек связи и оценки выполнения строительных работ. Эксперты сомневаются, что властям Москвы согласуют полеты в современных условиях, сообщают "Известия".

Теги: Москва, беспилотники


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