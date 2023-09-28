Исследование: спрос компаний на самозанятых подскочил на 26%

Компании в России начали охотнее нанимать самозанятых в текущем году.

Согласно исследованию hh.ru и YouDo, спрос на них вырос на 26%. Если в прошлом году около 11 тыс. работодателей создали хотя бы одну вакансию на hh.ru с упоминанием этой категории, то в 2023 году их было более 14 тыс. Около 61% самозанятых заявили, что их доходы существенно выросли по сравнению с 2022 годом.

Как сообщил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, с появлением налога на профессиональный доход у многих работодателей возникло желание сократить свои издержки. Именно из-за нежелания платить страховые отчисления, которые составляют почти треть от размера зарплаты, компании стремятся сотрудничать с работающими на себя.

Многие компании привлекают самозанятых для сезонных задач в условиях дефицита кадров, сообщают "Известия".

За время действия налога на профессиональный доход по данным на 1 сентября 2023 года самозанятые в России заработали 2,62 трлн руб., что на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 года.