28 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: avo.ru

Исследование: спрос компаний на самозанятых подскочил на 26%

Компании в России начали охотнее нанимать самозанятых в текущем году.

Согласно исследованию hh.ru и YouDo, спрос на них вырос на 26%. Если в прошлом году около 11 тыс. работодателей создали хотя бы одну вакансию на hh.ru с упоминанием этой категории, то в 2023 году их было более 14 тыс. Около 61% самозанятых заявили, что их доходы существенно выросли по сравнению с 2022 годом.

Как сообщил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, с появлением налога на профессиональный доход у многих работодателей возникло желание сократить свои издержки. Именно из-за нежелания платить страховые отчисления, которые составляют почти треть от размера зарплаты, компании стремятся сотрудничать с работающими на себя.

Многие компании привлекают самозанятых для сезонных задач в условиях дефицита кадров, сообщают "Известия".

За время действия налога на профессиональный доход по данным на 1 сентября 2023 года самозанятые в России заработали 2,62 трлн руб., что на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 года.

Теги: исследования, самозанытые


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Ранее 19.09.2023 02:33 Мск ФНС: за восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублей
Ранее 31.07.2023 03:04 Мск В России зарегистрировалось около 100 тысяч самозанятых до 18 лет

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