В России рекордно подорожали новостройки

В России средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках рекордно выросла за последний месяц.

При годовом росте в 5,2% цены в некоторых крупных городах увеличились до 4,4%. Как считают эксперты, стоимость первичного жилья получила новый импульс для роста из-за снижения доступности нельготной ипотеки.

Средняя цена растет, в том числе и потому, что скупаются наиболее доступные варианты. До конца года девелоперы прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости жилья, но не такое стремительное, как за последний месяц.

Основными триггерами роста спроса стали изменения в условиях ипотечного кредитования — в частности, ожидаемое, а затем и произошедшее повышение ставок и минимального размера первоначального взноса. За предыдущие месяц-полтора было выдано практически рекордное количество одобрений по ипотечным кредитам на предыдущих, более выгодных условиях, сообщают "Известия".

Тем временем, крупнейшие банки России повышают ставки по льготному ипотечному кредитованию. Вслед за "Сбером" решение об этом приняли еще девять финансовых организаций.