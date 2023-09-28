В России доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ

Доходы добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, не будут облагать налогом на доход физических лиц.

Соответствующий проект закона депутатов и сенаторов от "Единой России" поддержал кабмин РФ. По словам авторов инициативы, таким образом они хотят поднять дух участников СВО, а также гарантировать социальную помощь их семьям.

Инициативу поддерживают в других фракциях Думы, при этом там считают, что все участники спецоперации заслуживают более весомых льгот наравне с ветеранами ВОВ.

Кроме того, проектом федерального закона предлагается освободить эту категорию от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения, если оно будет утеряно или придет в негодность. Госдума может принять законопроект уже в октябре, сообщают "Известия".

Ранее ветеранам боевых действий в России начали отдавать приоритет при найме.