10 крупных банков повысили ставки по льготному ипотечному кредитованию

Крупнейшие банки России повышают ставки по льготному ипотечному кредитованию.

Вслед за "Сбером" решение об этом приняли еще девять финансовых организаций. Как следует из данных ДОМ.РФ, проценты по ипотечным программам с господдержкой в среднем приблизились к максимально допустимым.

Изменения произошли после 20 сентября, когда банкам снизили субсидии на 0,5 п.п. Предполагается, что это охладит рынок, но спрос на льготные жилищные ссуды останется высоким из-за разницы ставок с рыночными предложениями.

В настоящее время средний размер годового процента по "Льготной ипотеке" на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он был на уровне 7,6%.

По "Семейной ипотеке" наблюдается еще больший рост — с 5,5 до 5,9% за тот же период.

По "IT-ипотеке" этот показатель также увеличился на 0,4% — с 4,5 до 4,9%.

При этом условия по "Дальневосточной ипотеке" в среднем зафиксировались на уровне 2%, сообщают "Известия".

Ранее российские банки попросили дать им возможность повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной - в среднем 14-15%, вместо 2-8%.