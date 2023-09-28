Минтруд сравнил разницу в зарплатах бюджетников на одинаковых должностях

Министерство труда России поставило задачу узнать больше о зарплатах в бюджетной сфере и влияющих на них показателях.

Ведомство разработало проект закона "О внесении изменений в статью 16 федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования". Документом предлагается дать право "заинтересованным федеральным органам исполнительной власти" получать доступ к первичным сведениям персонифицированного учета работников бюджетной сферы, которые в том числе содержат персональные данные. Это позволит властям отслеживать информацию о реальном уровне зарплат бюджетников, а также оценивать различие доходов сотрудников на одинаковых должностях.

Проект закона разработан для упрощения системы межведомственного взаимодействия. В настоящее время государственные и муниципальные учреждения ежемесячно предоставляют в Социальный и пенсионный фонд России так называемые первичные сведения персонифицированного учета о размере выплат, которые формируют зарплаты сотрудников. Указанные сведения включают в себя информацию о величине тарифных ставок, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного/cтимулирующего характера, премий и других выплат по каждому работнику.

Данные передаются в СФР только по работникам из определенных приказом Минтруда сфер. На основе этих сведений СФР формирует агрегированные статистические показатели и передает их заинтересованным федеральным органам власти. Доступ к первоначальному массиву индивидуальных данных остается закрытым для всех ведомств, кроме СФР, в связи с законодательными ограничениями, сообщает РБК.