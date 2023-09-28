28 Сентября 2023
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Фото: Пресс-служба администрации Сургутского района

Россияне заменили кинотеатры домашними видеопроекторами

Россияне нашли замену исчезнувшим из кинотеатров голливудским блокбастерам.

Ритейлеры отмечают существенный рост спроса на видеопроекторы. В магазинах "М.видео-Эльдорадо" их видеопроекторов для домашнего кинотеатра по итогам восьми месяцев текущего года год к году выросли в пять раз. Похожая картина наблюдается у Wildberries и "Ситилинка". На Ozon с января по август рост продаж проекторов в штучном выражении год к году составил 330%, на "Мегамаркете" – 336%.

Всего на отечественном рынке за первое полугодие куплено 64 тыс. 700 проекторов, что на 82% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В денежном выражении рост продаж составил 52% – до $62,7 млн.

Скорее всего, кратный рост у ряда ритейлеров произошел в отдельных категориях проекторов – дешевых, на которые приходится около 40% российского рынка в штучном выражении.

Граждане начали скупать видеопроекторы для комфортного просмотра фильмов на диване, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Фонд кино выступает против любых механизмов легализации проката зарубежных кинофильмов на территории России без согласия правообладателей.

Теги: кино, видеопроекторы


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