28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: "Новые люди" вновь попытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетях

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме России переписали проект закона об отмене штрафов за лайки в социальных сетях.

Его повторно отправили на отзыв в кабмин РФ. Парламентарии предлагают ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая влечет штрафы от 10 тыс. до 500 тыс. руб., дополнить примечанием о том, что под действиями, направленные на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Аналогичное примечание депутаты предлагают и к ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или добровольческих формирований).

Как следует из пояснительной записке к документу, законопроект был разработан "в целях гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях". По словам авторов инициативы, в настоящее время наблюдается рост привлечения к ответственности по этим двум статьям КоАПа. Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2022 году по ст. 20.3.3 судами было рассмотрено 5 тыс. 442 дела. По статьям 20.3 и 20.3.1 судами было рассмотрено 6 тыс. 554 дела, сообщают "Ведомости".

Ранее свою позицию по этому поводу озвучил Верховный суд: он отметил, что нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, "даже если такая информация признана экстремистским материалом".

Теги: лайки, соцсети


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Ранее 14.03.2023 12:15 Мск "Новые люди" предлагают запретить возбуждение дел за лайки в соцсетях

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