Лавров: Россия готова договариваться по Украине "с учетом реалий на земле"

Россия готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле и своих интересов безопасности.

"Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями", - сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров считает, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского "абсолютно нереализуема, и все это знают",