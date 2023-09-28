28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Лавров: Россия готова договариваться по Украине "с учетом реалий на земле"

Россия готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле и своих интересов безопасности.

"Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями", - сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров считает, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского "абсолютно нереализуема, и все это знают",

Теги: Лавров, МИД РФ, Украина


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