28 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минэк: ВВП России в августе вырос на 5,2%

ВВП России в августе вырос на 5,2% в годовом выражении.

Как следует из обзора министерства экономического развития, в прошлом месяце показатель превысил уровень двухлетней давности на 2,4%, тогда как в июле рост составил 0,9%. За восемь месяцев текущего года ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Также в августе ускорило рост – 5,4% г/г – промышленное производство, а за восемь месяцев – на 3%. Рост выпуска в обрабатывающем секторе в предыдущем месяце ускорился до 10,3% в годовом сравнении, с начала года – на 6,6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная". Он продолжает считать, что "по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов".

Теги: ВВП России, экономика


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