28 Сентября 2023
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Экономика В бывшем СССР Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленобласть и Беларусь расширят рамки сотрудничества

Визит делегации Ленинградской области в Республику Беларусь определил начало нового этапа в сотрудничестве. Делегация во главе с губернатором Александром Дрозденко начала насыщенный визит со знакового мероприятия - возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Хатынь».

дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

«Нас с Республикой Беларусь объединяет общая история. В годы войны фашисты в Белоруссии уничтожили почти 6 тысяч деревень. 270 деревень ― вместе с жителями. В Ленинградской области десятки деревень с такой же страшной судьбой. Чтобы не было повторения этой беды, нужно говорить страшную правду о войне», — отметил Александр Дрозденко.

хатынь(2023)|Фото: lenobl.ru

Первым на белорусской земле документом стало соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между Ленобластью и Минской областью, которое было подписано губернатором Александром Дрозденко и председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным.

дрозденко, турчин(2023)|Фото: lenobl.ru

«Новое соглашение с Минской областью расширяет сферы сотрудничества. За экономикой мы не должны забывать о гуманитарном сотрудничестве ― обмене опытом между волонтерами, гастролях творческих коллективов, диалоге деятелей культуры, некоммерческих организаций», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Соглашение предусматривает реализацию проектов в самых разных сферах на 2023-2025 годы. Интересно отметить, что впервые в истории сотрудничества двух регионов будет налажен обмен информацией и опытом организации инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской и Минской областях.

Причем, пункты о взаимодействии НКО также включены в «дорожную карту» ― план мероприятий на 2024-2025 годы по активизации гуманитарного сотрудничества между Республикой Беларусь и Ленинградской областью, который подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Подписанные документы предполагают обмен опытом и лучшими практиками сторон в некоммерческом секторе, а также участие в качестве экспертов работников органов исполнительной власти Ленинградской области и представителей Республики Беларусь в различных конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе визита делегации Ленобласти были достигнуты масштабные соглашения в экономической сфере. В частности, планируется закупка в Беларуси систем газоанализаторов для тех районов российского региона.

Во время посещения Парка высоких технологий в Минске Александр Дрозденко отметил: «Цифровой воздух» ― не продажа кислорода, а системы газоанализаторов, которые Ленобласть закупит в Белоруссии для тех районов, где есть объекты, запахи от которых могут беспокоить жителей. В Парке высоких технологий мы также посмотрели умный антивандальный домофон, который выводит управление всеми придомовыми объектами в приложение и обучающий симулятор».

дрозденко, грызлов(2023)|Фото: lenobl.ru

В целом, подписанный план активизации сотрудничества на 2024-2025 годы состоит из двух «дорожных карт» ― экономической и гуманитарной. В них предусмотрено приобретение современной спецтехники и лифтового оборудования, туристические слеты школьников и обмен опытом поддержки некоммерческого сектора, пленэры художников и выставка к 80-летию освобождения Ленинградской и Минской областей от немецко-фашистских захватчиков.

Главное из экономической карты: сотрудничество в поставках строительной, коммунальной, пожарной и сельхозтехники, лифтов, в том числе ― новых, высокоскоростных, машин и материалов для дорожной разметки. Белорусские проектные и строительные организации привлекут к конкурсам на проектирование и возведение социальных и промышленных объектов в Ленинградской области. В сельском хозяйстве Беларусь предложит новые сорта растений и ветеринарные препараты, Ленинградская область готова расширять поставки племенного скота, а также белковой оболочки и картонной упаковки. Отдельными пунктами в «дорожной карте» прописаны сотрудничество в сфере науки, разработки по импортозамещению.

Именно сотрудничество в сфере экономики стало центральной темой на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

дрозденко, лукашенко(2023)|Фото: lenobl.ru

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, в сотрудничестве с регионами России Беларусь хотела бы сделать ставку, прежде всего, на Ленинградскую область. Он напомнил, что в ходе предыдущей встречи с губернатором Ленинградской области была обозначена цель ― выйти на миллиард в торговле.

И это вполне реальная перспектива. Товарооборот Беларуси и Ленинградской области России в этом году демонстрирует рост. Так, за период с января по июль 2023-го он составил около $533 млн, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом белорусский экспорт достиг $139 млн, увеличившись более чем на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В числе основных экспортных позиций - нефтепродукты, мясо и субпродукты домашней птицы, стальные и алюминиевые прутки, мужская одежда, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки. По итогам 2022 года взаимный товарооборот превысил $834 млн, увеличившись почти на 19% по сравнению с 2021-м.

Теги: александр дрозденко, александр лукашенко, визит в беларусь, хатынь, делегация ленобласти


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