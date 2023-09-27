27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Армению сбежала уже половина армянского населения Нагорного Карабаха

После полудня 27 сентября в Армению въехало уже более 50 тыс. жителей Нагорного Карабаха и люди продолжают пребывать, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян. Если учесть, что в 2020-м году численность армянского населения непризнанной республики составляло 100-120 тыс. человек, то за несколько дней беженцами стала половина из них.

По словам Багдасарян, жилье будет предоставлено минимум 5,7 тыс. из приехавших (11%).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов принять около 40 тыс. семей из Нагорного Карабаха.

Хотя азербайджанские власти заявили, что не будут устраивать гонения на армянское население Нагорного Карабаха, огромный поток беженцев свидетельствует о недоверии Баку.

Теги: армения, нагорный карабах, беженцы


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