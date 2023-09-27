В школе Екатеринбурга ввели эзотерическую науку

В последнее время екатеринбургские школы будто соревнуются за место на главной странице прессы. На сайте МАОУ СОШ №30 появилась информация о дополнительной платной услуге - "Дизайн человека". Школьникам предлагают познать себя через эзотерику всего за 1,8 тыс. рублей в месяц.

Ученикам 8-10 классов предлагают дважды в неделю окунаться в свой собственный мир по методике Алана Краковера, медитируя и открывая чакры. Школьники также смогут определить свою судьбу по дате и времени рождения.

В школе столь неординарный выбор услуги никак не комментируют. Накануне.RU обратилось в департамент образования Екатеринбурга, который и мог согласовать индивидуальную программу школы.

Напомним, что до начала учебного года в школе №68 на Уралмаше обрушился потолок, из-за чего учеников пришлось распределять по другим учреждениям. Чуть погодя после 1 сентября, родители учеников школы №22 на том же Уралмаше собрались на митинг из-за якобы массового ухода преподавателей. Ученикам якобы показывают на уроках "Смешариков", а вместо гуманитарных уроков почти каждый день ставят физику.

Сегодня же стало известно, что экс-директор спецшколы №124, где детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга, стала учителем географии в "золотой" школе №106. Несмотря на то, что педагог проходит по уголовному делу "Халатность", ее приняли в штат учителей. Ранее мы опубликовали, что об этом думает местный департамент образования.