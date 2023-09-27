СМИ: Задержан глава управления МЧС по Краснодарскому краю

Задержан начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин. Ему вменяют превышение должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Telegram-канал "112" утверждает, что генерал-лейтенанта задержали во время служебной командировки, в гостинице на территории "Сириуса".

Волынкин руководит кубанским управлением МЧС с 2020 года, до этого был начальником регионального главка министерства в Хабаровском крае.