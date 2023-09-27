Сурков написал статью об общем будущем России, Европы и США в составе "Великого Севера"

Экс-помощник президента России Владислав Сурков в очередной раз опубликовал "визионерское" эссе на тему будущего страны. Из него следует, что Сурков считает Россию неотъемлемой частью европейской цивилизации и не видит ее отдельного будущего.

Сурков считает, что власти РФ должны одержать победу в сегодняшнем конфликте с Украиной, это событие изменит и страну, и Запад, станет "новым шагом к интеграции Великого Севера". По мнению Суркова, в этот "Великий Север" должны также войти США и Европа – "глобальный триумвират", "триединый северный геополитический кластер".

При этом Сурков не испытывает оптимизма по поводу сроков появления такого "кластера": "не в нашу смену".

Сурков обвиняет США в одержимости "хроническими фобиями и маниями", Евросоюз винит в несамостоятельности. Тем не менее, он считает, что общее будущее России, США и Европы "предопределено общими корнями".