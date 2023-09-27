Преподаватели повысили квалификацию, посетив заводы ТМК в рамках проекта "Профессионалитет"

27 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Преподаватели повысили квалификацию, посетив заводы ТМК в рамках проекта "Профессионалитет"

Трубной металлургической компанией (ТМК) проведена на своих заводах стажировка для 134 сотрудников профессиональных учебных заведений. Как уточняет пресс-служба ТМК, это те заведения, которые присоединились в этом году к федеральному проекту "Профессионалитет". Так, преподаватели побывали на Волжском трубном заводе (ВТЗ), Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах.

Преподаватели и методисты из ссузов-участников образовательно-производственных кластеров освоили курс "Технология для нетехнологов", в рамках которого разобрали процесс производства трубной продукции, получили знания об основах бережливого производства и повысили свои компетенции по основам безопасности труда, применению информационных технологий на предприятии и по иным направлениям. Кроме этого, были организованы экскурсии на производственные площадки в соответствии с направлениями стажировки. А на круглых столах руководители структурных подразделений обсудили со стажирующимися практические производственные кейсы. Итогом стал отчёт о стажировке и разработка собственных предложений по доработке учебных программ в своих образовательных учреждениях с учётом полученных знаний.

Как уточняет пресс-служба ТМК, цель данных производственных стажировок – практическая подготовка преподавателей и методистов в рамках программы повышения квалификации.

(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Теги: Трубная металлургическая компания, Профессионалитет, квалификация преподавателей


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети