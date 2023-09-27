Преподаватели повысили квалификацию, посетив заводы ТМК в рамках проекта "Профессионалитет"

Трубной металлургической компанией (ТМК) проведена на своих заводах стажировка для 134 сотрудников профессиональных учебных заведений. Как уточняет пресс-служба ТМК, это те заведения, которые присоединились в этом году к федеральному проекту "Профессионалитет". Так, преподаватели побывали на Волжском трубном заводе (ВТЗ), Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах.

Преподаватели и методисты из ссузов-участников образовательно-производственных кластеров освоили курс "Технология для нетехнологов", в рамках которого разобрали процесс производства трубной продукции, получили знания об основах бережливого производства и повысили свои компетенции по основам безопасности труда, применению информационных технологий на предприятии и по иным направлениям. Кроме этого, были организованы экскурсии на производственные площадки в соответствии с направлениями стажировки. А на круглых столах руководители структурных подразделений обсудили со стажирующимися практические производственные кейсы. Итогом стал отчёт о стажировке и разработка собственных предложений по доработке учебных программ в своих образовательных учреждениях с учётом полученных знаний.

Как уточняет пресс-служба ТМК, цель данных производственных стажировок – практическая подготовка преподавателей и методистов в рамках программы повышения квалификации.