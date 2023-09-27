27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство предложило ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак предложил ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.
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Речь идет о сумме в 20-50 тыс. руб., пишет РИА Новости. Новак высказал идею на совещании у президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков высказал мнение, что заградительная пошлина на нефтепродукты может создать излишек на внутреннем рынке, но важно не разбалансировать переработку.

"Последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки. В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив", - сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

Теги: Александр Новак, заградительная пошлина, нефтепродукты


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