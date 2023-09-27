27 Сентября 2023
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Фото: Транснефть – Сибирь

Тобольское управление магистральных нефтепроводов отмечает 55 лет с начала работы

Тобольское управление магистральных нефтепроводов (УМН) отмечает 55 лет с начала деятельности. Филиал был образован в 1968 году в составе Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири для эксплуатации участка магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В настоящее время коллектив Тобольского УМН обслуживает свыше 1,6 тыс. км линейной части нефтепроводов, а также шесть линейных производственно-диспетчерских станций.

Реализуется значительный объем работ по программе реконструкции и технического перевооружения. За последние три года проведена замена шести электронасосных агрегатов на ЛПДС "Муген", "Уват", "Аремзяны", построены новые участки трубопроводов, в том числе на подводных переходах через реку Иртыш и малые водотоки. Реконструирована автоматизированная система управления технологическим процессом на ряде производственных объектов. Все установленное оборудование изготовлено на заводах ПАО "Транснефть" или является продукцией российского производства.

В 2023 году на ЛПДС "Демьянское" построено пожарное депо, которое оснащено современным оборудованием, инвентарем и техникой. На вооружении депо имеются три пожарных автомобиля, в новом здании обустроены учебный класс для подготовки личного состава, а также комнаты отдыха.

(2023)|Фото: Транснефть – Сибирь

На ЛПДС "Уват" в целях повышения эффективности энергосбережения возведена первая цифровая подстанция российского производства. На станциях установлены энергоэффективные котлоагрегаты с коэффициентом полезного действия, достигающим 95%. Также в рамках программы энергоэффективности на производственных объектах УМН заменены трубопроводы тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, которая позволила свести к минимуму потери, возникающие при передаче тепловой энергии от источника к потребителю.

В августе текущего года эколого-аналитическая лаборатория Тобольского УМН прошла подтверждение компетентности и расширение области аккредитации в Федеральной службе аккредитации. Лаборатории ежегодно проводят свыше 6,5 тыс. исследований воды, воздуха и почвы.

Сотрудники Тобольского УМН и их семьи активно участвуют в добровольческом движении нефтепроводной компании, а также в региональных, городских, корпоративных патриотических и экологических акциях, спортивных мероприятиях.

На торжественном собрании генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов поздравил работников филиала с юбилеем и вручил награды за самоотверженный труд и личный вклад в развитие отрасли. "55 лет – серьезная дата. За это время Тобольское УМН прошло огромный путь, успешно выполняя производственные задачи", – отметил он.

Сотрудников и ветеранов филиала поздравили глава Тобольска Максим Афанасьев, а также главы Тобольского и Уватского муниципальных районов Леонид Митрюшкин и Вячеслав Елизаров.

Теги: Транснефть – Сибирь, управление магистральных нефтепроводов,


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