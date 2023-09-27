Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева, следует из реестра прокатных удостоверений фильмов. Лента уже побывала в широком кинопрокате и даже стала самой кассовой якутской картиной. В Минкульте не объясняют, почему в начале года в фильме не нашли ничего крамольного, но передумали после решений Роскомнадзора.

Роскомнадзор, напомним, ранее приказал стриминговым платформам и онлайн-кинотеатрам удалить фильм из своих библиотек, усмотрев в нем "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".

Ранее на абсурдность решения чиновников указывали не только авторы картины, деятели культуры, общественники, но и политики, в том числе и глава Якутии Айсен Николаев.