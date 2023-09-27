В Екатеринбурге снова пересмотрят дело о нападении на ребенка с "Z"-шапкой

Материалы дела о нападении екатеринбуржца на ребенка в шапке с буквой "Z" отправят на новое рассмотрение. К такому решению пришел Седьмой кассационный суд в Челябинске.

На сегодняшнем заседании судья принял решение отменить постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о прекращении уголовного дела в отношении Александра Неустроева. Дело снова направят в екатеринбургский суд, но уже к другому судье, сообщают "Вечерние ведомости".

Напомним, в апреле этого года мужчина нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже он стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство".

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным, но "в связи с деятельным раскаянием" прекратил дело. Хулиган отделался штрафом в 7 тысяч рублей. Родители мальчика также не были против, однако после многочисленных публикаций, пересмотреть решение взялась областная прокуратура, которая и подала кассацию.