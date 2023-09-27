27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Мэр Новоуральска: лесной пожар не несет угрозы для УЭХК и населенных пунктов

Лесной пожар возле Новоуральска не несет угрозы для населения и местного предприятия Росатома. Об этом заявил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.
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Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, накануне был зафиксирован пожар в лесном массиве севернее от города – загорелась лесная подстилка. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

По данным Тюменцева, огнеборцы ликвидировали открытое горение, в настоящее время проводится окарауливание места пожара. Оно будет продолжаться до полной ликвидации очага.

"Очаг в лесном массиве ни для УЭХК (Уральский электрохимический комбинат, предприятие госкорпорации Росатом, - прим. ред.), ни для населенных пунктов угрозы не представляет. Ситуация находится под контролем специалистов", - заверил Вячеслав Тюменцев.

Напомним, сегодня стало известно, что для помощи Свердловской области в тушении лесных пожаров направлены десантники Тюменской Авиалесоохраны.

Теги: лес, пожар, УЭХК, Новоуральск


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