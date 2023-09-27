Посол ФРГ не смогла понять, что такое "воевать с Красной армией"

В кабинете министров ФРГ заявили, что посол Германии в Канаде присутствовала на заседании палаты общин Канады, на котором чествовали солдата дивизии СС "Галичина".

Однако она не смогла определить, что такое "воюющий с Красной армией", пишет РИА Новости.

Гунько состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Чествование его в палате общин Канады стоило места спикеру этого органа Энтони Роте. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем telegram-канале, что Роте "дорого обошлось приглашение в парламент престарелого эсэсовца украинского происхождения".