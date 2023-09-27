Семь из девяти вице-мэров Москвы сохранили свои посты в новом правительстве города

Сергей Собянин утвердил новый состав правительства Москвы. Прежнее ушло в отставку после его переизбрания мэром столицы. Выборы проходили 8-10 сентября.

Из указа Собянина следует, что свои посты сохранили семь вице-мэров: руководитель аппарата правительства Москвы Наталья Сергунина; Александр Горбенко (региональная безопасность и информационная политика); Владимир Ефимов (экономическая политика и имущественно-земельных отношения); Анастасия Ракова (социальное развитие); Андрей Бочкарев (градостроительная политика и строительства); Максим Ликсутов (транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города); Петр Бирюков (ЖКХ).

Департаментом культуры столичной мэрии с 2015 года руководил Александр Кибовский, теперь его место займет начальник департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Также своего поста лишился руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.