27 Сентября 2023
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Семь из девяти вице-мэров Москвы сохранили свои посты в новом правительстве города

Сергей Собянин утвердил новый состав правительства Москвы. Прежнее ушло в отставку после его переизбрания мэром столицы. Выборы проходили 8-10 сентября.

Из указа Собянина следует, что свои посты сохранили семь вице-мэров: руководитель аппарата правительства Москвы Наталья Сергунина; Александр Горбенко (региональная безопасность и информационная политика); Владимир Ефимов (экономическая политика и имущественно-земельных отношения); Анастасия Ракова (социальное развитие); Андрей Бочкарев (градостроительная политика и строительства); Максим Ликсутов (транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города); Петр Бирюков (ЖКХ).

Департаментом культуры столичной мэрии с 2015 года руководил Александр Кибовский, теперь его место займет начальник департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Также своего поста лишился руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Теги: сергей собянин, москва, мэрия, правительство, отставка


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