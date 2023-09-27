Более 50 млн рублей из областного бюджета направят муниципалитетам Владимирской области на развитие туризма

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление о распределении финансовой поддержки городам и районам региона, чьи проекты развития туристической инфраструктуры победили в региональном конкурсе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

В частности, город Гусь-Хрустальный получит 6 млн рублей на создание пешеходного маршрута «Легенды стеклодува».

По 6,3 млн рублей будут направлены: Собинскому району – на обустройство пешеходного маршрута «По владимирским просёлкам»; округу Муром – пешеходно-оздоровительного маршрута «7 ключей»; Юрьев-Польскому району – пешеходного маршрута по улице Набережной от Свято-Покровской церкви до набережной реки Колокши; городу Владимиру – на установке знаков навигации к туристическим объектам.

Кроме того, по 10 млн рублей получат округ Муром на оборудование кемпинга и автокемпинга в центре эко-туризма «Красный бор» и Собинский район на создание кемпинговой площадки в селе Алепино, где действует музей писателя Владимира Солоухина.

Эти проекты будут реализованы в 2024 году.

«Область поддерживает полезные инициативы не только местных властей, но и бизнеса. Каждый год выдаём предпринимателям гранты на воплощение лучших проектов по развитию туризма. На днях подведём итоги конкурса-2023», – отметил Александр Авдеев.