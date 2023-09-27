Бывшая жена Федора Бондарчука подала на него в суд для раздела совместно нажитого имущества

В картотеке дел Мосгорсуда появился иск Светланы Рудской "О разделе совместно нажитого имущества между супругами" к Федору Бондарчуку. Рудская – девичья фамилия бывшей жены известного актера, режиссера и продюсера Федора Бондарчука.

О сути иска не сообщается, дата слушаний не назначена.

Светлана и Федор Бондарчук познакомились в 1986 году. В браке у них родилось двое детей. В 2016 году супруги развелись. Тогда они говорили, что остаются "близкими людьми, сохраняют взаимное уважение и любовь к родным".

Еще в браке Бондарчук начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой, в 2019 году они поженились, в 2021 году у пары родился сын Иван.

Рудская вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко в 2020 году, в 2023 году у них родился сын Петр.