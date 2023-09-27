27 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Благодаря нацпроекту в Вязниках продолжается благоустройство общественного пространства «Город героев»

В Вязниках (Владимирская область) реализуется проект благоустройства «Город героев. По пути славы вязниковцев». Он одержал победу на всероссийском конкурсе, который с 2018 года проводится по поручению Президента России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

По задумке архитекторов, этот проект предусматривает развитие пространств вдоль улицы Большой Московской с сохранением идентичности и символизма территории. Обновлённое пространство будет включать Аллею Боевой славы с памятниками, зону отдыха и информационными стендами, площадь с бюстом космонавта Валерия Кубасова, скверы с площадками для детского и взрослого отдыха.

благоустройство(2023)|Фото: avo.ru

На одном из объектов, расположенном у здания Ростелекома, проведены подготовительные работы: опилены и убраны дикорастущие кустарники, больные и старые деревья. Ежедневно подрядная организация проводит подсыпку участка песком. 

Уложена брусчатка тротуара вдоль Большой Московской и частично – вдоль улицы Комсомольской. Он приведёт к фонтану, основа которого площадью 10х10 метров так же будет выложена брусчаткой. 

Главный архитектор Вязниковского района Ксения Горожанова рассказала, что запланировано дополнительное озеленение территории: «В новой точке притяжения будут высажены декоративные деревья, появится аккуратный газон. Уверена, что это место станет популярным». 

благоустройство, сквер, памятник(2023)|Фото: avo.ru

Ещё один этап проекта – модернизация Аллеи Боевой славы. Часть запланированных работ уже выполнена: выложена брусчатка, смонтированы сети под видеонаблюдение, проложена электропроводка для подсветки звёзд с фамилиями уроженцев Вязниковской земли – Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба правительства региона.

 

 

Теги: нацпроект, благоустройство, вязники, город героев


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